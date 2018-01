No desembarque do Fla o assunto é Vasco Poucas horas depois da perda do título da Copa do Brasil, a equipe do Flamengo desembarcou no Rio com um discurso ensaiado: deixar para trás a derrota contra o Cruzeiro e concentrar-se agora no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 19ª posição e enfrenta o Vasco, domingo, no Maracanã. O técnico Nelsinho Baptista continua prestigiado no clube e teve seu trabalho bastante elogiado pela diretoria do Rubro-Negro. "Ele tem todo o nosso apoio. Em menos de três meses, levou o Flamengo à decisão de uma competição nacional. Está fazendo um excelente trabalho, isso é inquestionável", disse o diretor de Futebol, Radamés Lattari. Nelsinho lamentou a desatenção da defesa do time, que sofreu três gols em 28 minutos. Disse que em decisão não se deve desprezar a importância das bolas paradas - foi a partir de duas faltas e de um escanteio que o Cruzeiro fez os três gols do título. "Bobeamos no início, a equipe ficou desnorteada com os gols; houve falha de marcação e isso deu tranqüilidade ao Cruzeiro." Para o técnico do Flamengo, se a equipe carioca conseguisse chegar ao intervalo do jogo sem tomar gol, o Cruzeiro acabaria saindo para o ataque, pressionado pela torcida que lotou o Mineirão (cerca de 80 mil pessoas). "Isso abriria possibilidade para os contra-ataques. Mas agora não adianta lamentar." Clássico - O treinador já começou nesta quinta-feira mesmo a falar com mais insistência sobre o clássico de domingo, contra o Vasco, pelo Brasileiro. Disse que o jogo será uma oportunidade para o clube se recuperar do "golpe" de quarta-feira. Ele provavelmente não terá o lateral Athirson, com tendinite no joelho.