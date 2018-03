No desembarque, Rogério Ceni diz que não falhou no gol

A delegação do São Paulo desembarcou na tarde desta quinta-feira em São Paulo. A maioria dos jogadores evitou o contato com a imprensa. Dos que falaram, o goleiro Rogério Ceni disse que não falhou no segundo gol do Fluminense. O São Paulo levou um gol de Dodô dois minutos depois de ter empatado a partida com Adriano - a bola passou no meio das pernas de Rogério. Em conseqüência desse gol, a equipe foi sufocada e acabou perdendo para o Fluminense por 3 a 1. "Eu esperei um chute forte dele e ele errou o chute. Por incrível que pareça, aí é mais difícil de fazer a defesa", justificou-se o goleiro. Eliminado da Copa Libertadores, os jogadores só voltam aos trabalhos nesta sexta-feira, às 15h30, no CCT da Barra Funda. No Campeonato Brasileiro, o clube enfrenta neste domingo o Coritiba, no Morumbi, às 16 horas. (Colaborou Marcius Azevedo, do Jornal da Tarde)