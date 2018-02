No desespero, Argentina busca vitória diante da Venezuela Pela quarta rodada do Grupo B do Sul-Americano Sub-20, a seleção da Argentina busca a vitória sobre a Venezuela neste domingo para evitar um vexame. De favorita, a equipe não venceu nenhuma partida na competição e pode ser eliminada em caso de uma nova derrota. Lanterna da chave com apenas um ponto, o técnico Hugo Tocalli aproveitou os treinos dos últimos dias para reposicionar os jogadores dentro de campo e dar um verdadeiro puxão de orelha em algumas estrelas. "O grupo está muito mais animado e convencido de que poderá superar as adversidades", contou o treinador. Pelo lado venezuelano, o técnico Nelson Carrero não poderá contar com o zagueiro Luiryi Erazo, expulso na última rodada. Ele será substituído por Javier González. "Os argentinos serão um adversário duríssimo", explicou o treinador. "Mas vamos em busca de nosso objetivo, que é a vaga." O outro jogo será entre Equador e Colômbia. Quem vencer fica próximo de garantir uma das três vagas à próxima fase. O Uruguai, líder do grupo com seis pontos, folga na rodada. Os dois melhores do Sul-Americano se classificam para os Jogos Olímpicos de 2008.