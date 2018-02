No desespero, Paulista recebe Ituano Ameaçado pelo rebaixamento para a Série A2, o Paulista recebe neste sábado o Ituano, às 16 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela terceira rodada do rebolo do Campeonato Paulista. Com apenas um ponto ganho, o Paulista se refugiou em Jarinu, no interior de São Paulo, no mesmo lugar onde o Santos ficou concentrado na conquista do título brasileiro. "Estou no mesmo quarto que o Leão (técnico do Santos) ficou. Se pegar um pouco da sorte dele, estou feito", brincou o treinador do time de Jundiaí, Luiz Carlos Ferreira. Para o jogo deste sábado, o treinador do Paulista não confirmou a escalação, mas deve promover as entradas de Guim e Maurício, respectivamente, nos lugares de Canindé e Camanducaia. No Ituano, sexto colocado com cinco pontos, tranqüilidade é o que não falta. Depois de conquistar uma vaga na segunda fase de Copa do Brasil, ao superar o Coritiba, o time espera um bom resultado em Jundiaí para afastar de vez a ameaça do rebaixamento. Sem problemas, o técnico Ruy Scarpino coloca em campo o mesmo time que enfrentou o Coritiba, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.