No desespero, qualquer um vira reforço Influência de empresários, falta de critério, poucos recursos e desespero dos dirigentes. Nesta sexta-feira, último dia de prazo para inscrições no Campeonato Brasileiro, esses fatores pesaram nas últimas contratações feitas pelos clubes. Com raras exceções, nomes desconhecidos ou de duvidosa qualidade técnica, que dificilmente acrescentarão às equipes. Alguns nem podem ser considerados reforços e chegam apenas para completar os elencos. É grande a lista dos que buscam destaque no futebol. Revelado pelo Águas de Lindóia, André Rocha foi contratado pelo Palmeiras para ser a ?sombra? do lateral-direito Baiano. Veio da Portuguesa Santista, mas ficou seis meses desempregado. O meia Saraiva, nova aquisição do Flamengo, estava entre os dispensáveis do Grêmio, que encontrou no Gama, na Série C do Brasileiro, o lateral-esquerdo Lucianinho. A chegada a um clube grande quase sempre é motivo de deslumbramento. ?É uma oportunidade para mostrar meu futebol?, disse o lateral-esquerdo Xavier, que tentará o primeiro título na carreira. ?Até hoje não fui campeão?, contou, meio sem-jeito. Na luta contra o rebaixamento, o Botafogo resgatou o meia Cassiano do futebol árabe e deu nova oportunidade ao atacante Luís Cláudio, que estava no Boavista, de Portugual. A diretoria não se importou com a lesão no tornozelo do jogador, que o deixará cerca de um mês longe dos gramados, em recuperação. No Vasco, a necessidade obrigou os dirigentes a trazer Cássio, que defendeu o América na Série C. O clube estava quase sem jogadores na posição, já que entrou em litígio com Fábio, o sérvio Tadic não atravessa boa fase, e Márcio está machucado. O novo goleiro pode até estrear já no clássico contra o Botafogo, domingo. Nem sempre a urgência é determinante. Muitas vezes, os empresários, aliados aos dirigentes, têm participação decisiva nas contratações. O técnico Estevam Soares não desmentiu o fato, após a chegada de Alex Afonso, que pertence ao agente Fifa Vágner Ribeiro. ?Às vezes, a diretoria nos indica, outras, a comissão técnica pede jogadores?, desconversou. Fonte - Recorrer à Série B foi outro expediente muito utilizado. No Santo André, o São Paulo foi buscar o volante Ramalho. Do Sport, a Ponte Preta trouxe o lateral Luciano Baiano ? que não deixou saudade em nenhum clube que defendeu ? e o atacante Alecsandro. Os pernambucanos também perderam o atacante Ricardinho para o Botafogo. Fora até do banco de reservas da Portuguesa, o lateral-direito Ângelo foi para o Criciúma. Outra turma só pensa em pôr fim ao período de ostracismo. Há alguns anos, Nildo chegou a brilhar no Sport, mas só agora veio para o São Paulo. Depois de ser questionado pelos próprios torcedores do Corinthians, o atacante Didi passou por vários clubes, até chegar ao Internacional. O centroavante Aloísio, que um dia se destacou no Goiás, também andava distante dos holofotes da fama: escondido no Rubin Kazan, da Rússia, acertou com o Vasco.