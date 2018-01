No dia de reforços, Kaká rouba a cena A apresentação de dois novos reforços, o goleiro Flávio e o volante Carlos Alberto, foi assunto secundário hoje no Centro de Treinamento do São Paulo. A presença do ?desaparecido? Kaká roubou a cena. Os atletas do elenco chegaram pela manhã de Santa Catarina e ganharam o dia de folga. Os não relacionados e alguns poucos do time principal corriam em volta do campo quando, pelas 10h30, chegou o abatido meia, afastado dos treinamentos há três semanas, após sentir dores musculares na coxa direita. Deu algumas voltas, cansou rápido mas continuou firme - e foi vítima dos companheiros, que o acharam ?branco? demais. Sorriu apenas e não respondeu às brincadeiras. Kaká tem se recusado a falar também com a imprensa. A assessoria são-paulina diz que o atleta preferiu o silêncio para se concentrar na recuperação e também para evitar especulações sobre sua contusão. Talvez esteja magoado com as críticas; chegou-se a dizer que teria "amarelado", por sentir a lesão apenas na véspera da final do Paulista, contra o Corinthians. José Sanches, médico do clube, garante que, clinicamente, o meia está em perfeitas condições - não sente mais dor - e que, agora, só falta recuperar o condicionamento físico. "Nossa intenção é de que em dez dias ele já esteja pronto para jogar", adiantou. Segundo Sanches, o prazo de um mês dado para o retorno de Kaká (faltam 9 dias) não é exagerado. "Em lesões assim, poderia acontecer de o jogador demorar ainda mais tempo para voltar." Além da falta de Kaká, o meio-campo são-paulino não poderá contar com Souza, que sofreu torção no joelho direito contra o Criciúma, domingo, e ficará pelo menos dez dias afastado. O time joga quinta-feira, em casa, contra o Fortaleza, pelo Brasileiro. Não é só de desfalques, no entanto, que vive o São Paulo. Hoje, chegaram os reforços. O goleiro Flávio veio do Avaí (SC), em troca do atacante Márcio Luís, e deve ser o terceiro goleiro. Carlos Alberto, a segunda contratação, é volante, faz 22 anos dia 23 e veio do Botafogo-RJ. Caso Gabriel - O presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, reafirmou hoje que o lateral-direito Gabriel está sendo negociado. O Santos tem interesse. Gouvêa declarou estar chateado com a postura do atleta, que, além de não estar jogando bem, vem dando declarações prejudiciais ao clube. O pai de Gabriel, o ex-jogador Wladmir, afirmou que o time era escalado pelo presidente e não pelo técnico Oswaldo de Oliveira, e teve apoio do filho.