No dia do aniversário, Neymar revela 'sonhar acordado' com Copa de 2018

O melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade está comemorando seu aniversário. Neymar completa 25 anos neste domingo, um dia depois de ter uma ótima atuação pelo Barcelona na vitória sobre o Athletic Bilbao por 3 a 0, participando de um dos gols da equipe e sendo eleito o melhor em campo depois de viver uma fase ruim nas últimas semanas.

Em entrevista para a patrocinadora de um evento de futebol que promoveu em Barcelona, o camisa 10 da seleção brasileira admitiu que há apenas um tema que pode lhe tirar o sono: a Copa do Mundo de 2018. Integrante do elenco que sofreu o fatídico 7 a 1 para a Alemanha no Mundial de 2014, no Brasil, ele afirmou que aguarda bastante a chegada da competição e 'sonha acordado' com o hexacampeonato.

"(Estou) não ansioso, mas já fico pensando na Copa do Mundo. Sou um cara que sonho acordado, não paro de ficar pensando como seria ganhar uma Copa do Mundo, mas vou me preparar muito para que em 2018 eu esteja pronto", contou.

Se Neymar não vive o melhor dos momentos da carreira na equipe catalã, ele admitiu a dificuldade da fase atual, mas vê o problema não incomodar tanto quanto parece. "É complicado ficar sem fazer gol, ainda mais um atacante que é muito cobrado nesse quesito. Então é ruim, é chato, mas eu não me preocupo. Não é a primeira coisa que eu penso, fazer gols. É ganhar jogos", minimizou.

O brasileiro elogiou a equipe onde atua, e afirmou que vê o futebol da Espanha como o melhor do mundo hoje em dia. "Acho que é a melhor liga, porque vem ganhando praticamente todos os títulos internacionais com Barcelona e Real Madrid na Champions (Legaue), e também o Sevilla na Liga Europa", contou.