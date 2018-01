No duelo do futebol, Globo bate SBT Farazetes de costas rebolando para distrairem os torcedores irritados com um dos maiores intervalos da história do futebol brasileiro, 32 minutos. Policiais ouvindo submissos gritos histéricos de funcionários da FPF e do SBT exigindo serem arrancados os cabos de transmissão e que fosse desligado gerador da Globo. O narrador Cléber Machado e comentarista Casagrande proibidos de entrarem no estádio. Caminhões de transmissão chegando de madrugada na frente do estádio Bruno Daniel. Advogados do SBT e da Globo se ameaçando aos gritos. Esses foram alguns sintomas evidentes da guerra travada entre as duas maiores emissoras do País pela transmissão da primeira partida do Campeonato Paulista entre Santo André e Santos. A confusão começou logo pela madrugada. Embora houvesse uma liminar dada pela Justiça às 22h30 de sexta-feira garantindo o direito de transmissão ao SBT, a Globo enviou seus caminhões com capacidade de gerar as imagens do jogo antes mesmo de amanhecer em Santo André. Os policiais quando chegaram ao estádio ficaram sem saber o que fazer. Os advogados do SBT foram avisados perceberam a tática de guerrilha da emissora rival e telefonaram tensos para a FPF. O presidente em exercício, Marco Polo del Nero, jurou que o acordo fechado por Eduardo José Farah seria respeitado e a Globo não mostraria o jogo. Só que os funcionários da emissora carioca estavam orientados para enfrentar a pressão pelo departamento jurídico da emissora. Antes de começar a histeria dos membros da FPF, eles procuraram o comandante da PM no estádio, o capitão Paulo Roberto, e disseram que não iriam desmontar o esquema de transmissão. Deveria haver uma ordem jurídica por escrito para que saíssem. Se não viesse essa determinação, mostrariam a partida. A atitude desestabilizou a FPF e o SBT. Tudo o que puderam fazer em represália se mostrou inútil. Primeiro proibiram que a Globo instalasse gruas (câmeras atrás dos gols ) e câmeras em campo. Os repórteres Luciana de Micheli e Mauro Naves não tiveram acesso ao gramado. Depois não permitiram que Cléber Machado e Casagrande pudessem subir às cabines da emissora. Só não se atreveram a desmontar as duas câmeras da Globo montadas em cima da laje. Machado e Casagrande foram para o estúdio da emissora e de lá transmitiram a partida. Os advogados do SBT telefonavam desesperados tentando uma ordem judicial para expulsar os profissionais da Globo do estádio. Só assim a PM agiria. Mas não conseguiram. Tudo ficou pior quando no intervalo saíram os primeiros números do Ibope. A Globo liderava com 14 pontos, enquanto o SBT amargava o quarto lugar com 3 pontos. Atrás também da Record e da Bandeirantes. A cúpula da emissora voltou a ligar para o comando da FPF exigindo que a Globo não mostrasse o segundo tempo. A ameaça era o rompimento do contrato. Os patrocinadores do futebol do SBT tinham a certeza de que os jogos seriam mostrados com exclusividade e também estavam pressionando Silvio Santos. O intervalo durou 32 minutos. O times ficaram nos vestiários esperando e para acalmar os torcedores, Farazetes começaram a esticar suas coreografias, ficando de costas e rebolando para a torcida. Temendo uma reação violenta dos torcedores e vendo que a Globo não desistiria, Marco Polo del Nero teve de ceder. "Vamos liberar o recomeço do jogo em respeito aos torcedores", dizia, contrariado. A Globo venceu mesmo o primeiro round do Paulista. Os números finais da transmissão: Globo com duas câmeras em primeiro com 14 pontos. SBT com oito câmeras e repórteres em campo, quarto lugar com quatro pontos. Atrás do programa Raul Gil na Record e do Leão na Bandeirantes.