No duelo dos lanternas, Santa Cruz bate América-MG no Arruda

No duelo entre os mais fortes candidatos ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, o Santa Cruz venceu o América neste domingo por 1 a 0, no estádio do Arruda, no Recife, em partida fraca tecnicamente.

Com o resultado, o time da casa, que estava na lanterna da competição, trocou de lugar com o América, que antes da partida era o penúltimo colocado. A diferença, no entanto, é apenas no saldo de gols. Ambos os times estão com 27 pontos.

O gol do Santa Cruz foi marcado por Leo Moura, no primeiro tempo. O América vinha de excelente resultado, a vitória contra o São Paulo por 1 a 0, no Independência, em Belo Horizonte. Por sua vez, na rodada anterior, o Santa Cruz empatou por 1 a 1 com o Internacional, em Porto Alegre.

Santa Cruz e América começaram muito mal o jogo, errando passes e com dificuldades para finalizar. Aos 21 minutos, o time mineiro conseguiu dois escanteios consecutivos. Ambos, no entanto, foram afastados pela zaga do Santa Cruz. No primeiro lance com chance de gol da partida, aos 27 minutos, Michael aproveitou bola perdida pelo time da casa, avançou pela direita e chutou cruzado, próximo à meta de Tiago Cardoso. O Santa Cruz abriu o placar seis minutos depois, aos 33 minutos, com Leo Moura, de cabeça, aproveitando cruzamento de Roberto, da esquerda.

O segundo tempo repetiu o primeiro, com muitos passes errados e sem finalizações. Aos 13 minutos, Michael escorou escanteio na área, mas a bola subiu muito, para fora. O Santa Cruz teve a chance de ampliar aos 23 minutos. João Paulo correu pela esquerda, se livrou da marcação e chutou. A bola passou por cima do gol de João Ricardo.

O time pernambucano desperdiçou outra chance aos 38 minutos, com Bruno Moraes cara a cara com João Ricardo, mas ele bateu para fora. Ainda que sem tanto impacto na tabela, no duelo dos afogados, quem se deu melhor foi o time de casa, que volta a campo no próximo dia 16, contra o Coritiba, em partida marcada para as 21h no Couto Pereira, em Curitiba. O América joga no mesmo dia contra o Flamengo no Independência às 21h45.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 1 X 0 AMÉRICA-MG

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vitor (Arthur), Danny Morais, Wellington Silva e Roberto; Jadson (Danilo Pires), Derley, João Paulo e Léo Moura; Keno e Grafite (Bruno Moraes). Técnico: Adriano Teixeira.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Christian, Éder Lima (Roger), Messias e Ernandes; Juninho e Leandro Guerreiro (Danilo Dias); Danilo Barcelos e Tony; Matheusinho (Renato Bruno) e Michael. Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Leo Moura, aos 33 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Roger e Keno.

PÚBLICO - 7.632 torcedores.

RENDA - R$ 56.185,00.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).