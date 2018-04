No Engenhão, Botafogo treina com Henrique como titular Depois de treinar com Rafael Marques como titular nas primeiras atividades do ano, o técnico Oswaldo de Oliveira indicou nesta sexta-feira que Henrique deve ser o centroavante do Botafogo na estreia do Campeonato Carioca, domingo, contra o Duque de Caxias, no Engenhão. Pelo menos foi isso que foi visto no coletivo desta sexta, no palco do jogo.