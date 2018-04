No Engenhão, Vasco enfrenta o Bonsucesso de olho na ponta

O Vasco enfrenta o Bonsucesso neste domingo no Engenhão, às 16 horas, de olho na liderança do Campeonato Carioca. Após a vitória na última rodada, contra o Bangu, a equipe alcançou a segunda colocação e espera contar com um tropeço do líder Botafogo, que joga o clássico do dia com o Fluminense, para assumir a ponta da tabela.

O time vascaíno não contará ainda com o reforço anunciado durante a semana - o atacante Dagoberto, que estava no Cruzeiro. Ele até já treinou em São Januário, mas ainda passa por avaliações físicas.

Após ter desfalcado o time na última rodada em cumprimento de uma suspensão, o meia Bernardo, artilheiro do time no campeonato, voltou a ter condições de jogo. Entretanto, o técnico Doriva preferiu mantê-lo no banco de reservas.

"Bernardo vai ser sempre importante, começando a partida ou não. Mas eu gostei muito da atuação do time sem ele", considerou o técnico. Ele não confirmou se vai começar o jogo com Thalles ou Gilberto no ataque. Nos últimos treinos, Doriva realizou testes com os dois jogadores e a posição deve ser mistério até momentos antes da partida. A equipe vascaína está invicta na competição e conquistou 17 pontos, dois a menos que o líder Botafogo.