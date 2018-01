No Estádio do Maracanã, só teve festa Os 35 mil torcedores presentes neste domingo no Maracanã deram um exemplo de confraternização e fizeram uma pacífica "festa do interior", durante a conquista da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, pelo Volta Redonda sobre o Americano. A violência e o clima de guerra presentes em dias de final entre grandes clubes do Rio foram substituídos pela irreverência, pessoas fantasiadas, cânticos de alegria e baterias de escolas de samba. O único detalhe negativo: o caos no trânsito, por causa dos cerca de 500 ônibus, vans e automóveis particulares que procuraram estacionamento nas ruas próximas ao estádio. Já prevendo a conquista do título, a torcida do Volta Redonda foi a responsável pela "invasão amarela" no Maracanã. Os torcedores da cidade sul fluminense, distante 129 quilômetros da capital, superaram os da equipe de Campos, que fica a 278 quilômetros do Rio. Dentre as pessoas, se destacaram várias famílias, com crianças e idosos. "Esse é um jogo da paz e não haverá violência. Somos do interior, mas somos civilizados. É dia de festa", disse o aposentado Mário Andrade, de 66 anos, acompanhado de seu filho, Júnior, 38 anos, e netos, Paulo, 15 anos, e Jéssica, 12 anos. "Viemos em caravana de Volta Redonda e tudo transcorreu sem problemas." Apesar de estar em menor número, os torcedores do Americano também compareceu para incentivar o time. E nem mesmo a presença de pessoas vestidas com camisas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco conseguiu tumultuar o ambiente festivo. "Sou Americano desde criancinha. Porque com o título, eles vão relaxar no segundo turno e facilitam para nós, que estamos no mesmo grupo", contou o jornalista e rubro-negro, Alexandre Magalhães, de 27 anos. O time de Campos ainda contou com a torcida do presidente afastado da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), Eduardo Viana, que mesmo impedido pela Justiça de exercer suas funções administrativas, fez a previsão de que em 20 dias retornará à entidade. O dirigente, que se recupera de problemas de saúda, ainda contrariou recomendações médicas ao ir para o estádio. Pelo regulamento do Campeonato Carioca, o vencedor do segundo turno da competição, a Taça Rio, decidirá o título Estadual com o campeão da Taça Guanabara. Se o Volta Redonda triunfar novamente, automaticamente assegurará o campeonato.