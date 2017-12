No Etti, Giba faz as contas e confia O Etti Jundiaí está na briga por uma vaga para as semifinais do Torneio Rio-São Paulo. Pelo menos nos cálculos de Giba. O treinador fez as contas e chegou à conclusão de que com mais 7 pontos ? a equipe tem 20 ? seguirá na competição. Para tanto, não pode vacilar contra Lusa e Flamengo, fora de casa, e no duelo com o América, no Jaime Cintra. ?Estamos lutando com Botafogo e Vasco, que têm a mesma pontuação?, avisa.