No final, Bayern empata com Borussia O Borussia vencia neste sábado o Bayern por 2 a 0, gols de Ewerthon, até os 43 do segundo tempo quando o time de Munique reagiu com Lúcio e Makaay e empatou o jogo. O líder do Campeonato Alemão, o Wolfsburgo, venceu o Hansa Rostock por 2 a 1 e somou 12 pontos contra 10 do Stuttgart. Confira os demais jogos: Kaiserslautern 2 x 1 Hamburgo, Arminia Bielefeld 1 x 1 Mainz, Bayer Leverkusen 2 x 2 Nuremberg, Schalke 3 x 2 Borussia Moenchengladbach e Werder Bremen 3 x 0 Hannover. Neste domingo jogam Freiburg x Bochum e Hertha Berlim x Sttugart.