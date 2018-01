No Fla, africano passa nos testes físicos O atacante africano Aluspah Brewad, de Serra Leoa, foi aprovado nesta segunda-feira nos exames de avaliação médica. O jogador, que chegou ao Rio na semana passada para um período de testes no Rubro-Negro, espera conquistar o aval do técnico Abel Braga e confirmar a aposta do diretor-técnico Júnior de que se trata de um atleta de qualidade e que vai atender às necessidades da equipe. "Ele demonstrou ter uma boa forma física, é forte, jovem e tem ótima impulsão. Na minha opinião, o Aluspah já pode ser integrado ao elenco", afirmou o fisiologista Paulo Figueiredo. O lateral-esquerdo Cássio, que sofreu uma cirurgia no joelho esquerdo no ano passado, também realizou testes físicos nesta segunda. A tendência é a de que o atleta volte aos treinos nos próximos dias.