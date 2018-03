No Fla, Andrezinho substitui Caio Com a contusão do atacante Caio, o técnico Lula Pereira, do Flamengo, escolheu o jovem Andrezinho para substituí-lo, domingo, diante do Goiás, pela segunda rodada da Copa dos Campeões. O jogador foi revelado nas divisões de base do clube e seus desempenhos nos treinos agradaram ao treinador. Durante a disputa do Campeonato Estadual e Brasileiro de 2001, o atleta chegou a ser o titular da equipe, mas perdeu a vaga. Apesar de Lula já ter escalado Andrezinho, o atacante Liédson, ex- Coritiba, disse não ter perdido as esperanças de ganhar uma chance. O jogador lembrou estar acostumado a fazer gols, o que considera não ser uma característica do companheiro.