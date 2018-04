No Fla, Bruno exalta Adriano e duelo com artilheiros Campeão brasileiro com o Flamengo no ano passado, o goleiro Bruno afirmou nesta terça-feira que espera grandes duelos com os atacantes dos outros três principais clubes do Rio no próximo Campeonato Carioca. Ele comentou o assunto pelo fato de o Vasco ter contratado Dodô, o Botafogo trazido o uruguaio Abreu e o Fluminense já contar com Fred desde o ano passado.