No Fla, Evaristo pode manter Jean O técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, elogiou o jovem atacante Jean e deu indícios de que vai mantê-lo no time titular na partida contra o Americano, domingo, pelo Campeonato Estadual. Ele substitui Roma na estréia contra o América e agradou ao treinador. "Ele é um jogador amadurecido e não sofreu nenhum impacto de sair de uma divisão para outra", disse Evaristo, referindo-se ao fato de Jean ter sido promovido das categorias de base do Flamengo. "Claro que ele foi ajudado pelos companheiros mais experientes, mas é importante ter personalidade". O treinador prevê que o Rubro-Negro terá dificuldades para vencer o Americano, em Campos.