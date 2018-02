No Fla, Roger quer esquecer má fase Após ser expulso na final da Copa Libertadores da América contra o River Plate, no ano passado, diante de um Morumbi lotado, o lateral-esquerdo Roger, até então no Corinthians, chegou a temer pelo fim precoce de sua carreira. Apesar de estar sem ambiente no clube paulista e apontado como um dos responsáveis pela perda do título, seu futebol chamou a atenção do então técnico Júnior, que comandou a equipe por apenas quinze dias. No início deste temporada, os dois encontraram no Flamengo a oportunidade de resgatar o prazer de terem seus trabalhos enaltecidos pela diretoria do clube e pelos torcedores rubro-negros. Júnior na função de diretor-técnico e Roger atuando em campo. Na final da Taça Guanabara, contra o Fluminense, e na primeira partida da final da Copa do Brasil, contra o Santo André, a estrela do lateral brilhou e ele marcou gols decisivos. "No Corinthians, quase não tive oportunidade e o atleta precisa disso para render. A minha expulsão faz parte do passado, já esqueci, vocês (jornalistas) que sempre lembram disso", afirmou Roger. Para ele, o fato de ter vindo do Corinthians o ajudou a lidar com as cobranças do clube rubro-negro. "Em São Paulo, a pressão é a mesma e, por isso, cheguei no Flamengo confiante em mostrar meu potencial. Ganhei a confiança do técnico Abel Braga e agradeço à torcida pelo apoio que tenho recebido", declarou Roger, enquanto torcedores gritavam seu nome. Para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Santo André, no Maracanã, o Roger tem por objetivo ajudar o clube da Gávea a conquistar o título e, se possível, fazer um gol. "Seria a glória. O Maracanã vai estar lotado. Nem dá para imaginar isso", disse o lateral.