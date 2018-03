No Fla, venda de ingressos acaba em tiros A diretoria do Flamengo decidiu vender antecipadamente os ingressos para a partida contra o Vitória, pela Copa do Brasil, mas a decisão acabou causando transtornos aos torcedores. Tudo porque, após uma discussão entre o vice-geral do clube, Arthur Rocha, e líderes de torcidas organizadas, sobre a liberação de ingressos, foram ouvidos tiros no final da noite de terça-feira, na Gávea. O dirigente ficou revoltado com a atitude dos torcedores e cancelou a liberação de mil ingressos. "Se isto está causando brigas, então vamos acabar com esta decisão. Tudo será devolvido para arrecadação no Maracanã", disse Rocha. De acordo com ele, o fato vai gerar mudanças no relacionamento entre a diretoria e a torcida. O presidente do clube, Hélio Ferraz, aprovou a decisão de Rocha.