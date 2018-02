No Flamengo, dia de avaliação física Após dois dias de folga, os jogadores titulares do Flamengo fizeram teste hoje para avaliar a capacidade aeróbica de cada um. Machucado no joelho direito, Robson não participou da atividade. Os laterais Rafael e Athirson estão recuperados de contusão e apenas correram em volta do campo da Gávea. Eles estão liberados pelo médicos do clube e podem ser escalados para o confronto com o Vitória, no Barradão, dia 9 de junho, na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. Para o fisiologista Paulo Figueiredo, esse descanso foi necessário para recuperar o condicionamento físico dos atletas. ?Foi excelente esse espaço, aproveitamos bem, com repouso, alimentação e a reavaliação que precisávamos fazer para saber como está o grupo. É sempre muito bem recebido esse tipo de folga, principalmente numa competição longa. Foi muito bom para o grupo?, afirmou Figueiredo. Hoje à tarde, o time reserva do Flamengo empatou, por 1 a 1, com a seleção de Cuba, que treina visando às Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.