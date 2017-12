No Flamengo, Fabinho pede para não jogar Depois do meia Felipe, que alegou não estar em condições físicas para participar do jogo do Flamengo com o Internacional, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, agora foi a vez do volante Fabinho pedir para ficar fora da partida. O jogador disse estar enfrentando problemas particulares. "Uma pessoa (da diretoria do clube) sabe da gravidade do que está acontecendo. Acho melhor alguém que esteja bem psicologicamente jogue no meu lugar", explicou Fabinho. Com isso, o jovem Róbson, irmão do lateral-esquerdo Anderson, será o seu substituto.