No Flu, Carlos Alberto ainda é dúvida Nada melhor do que vencer um jogo para mudar o clima de um clube em crise. O Fluminense derrotou o Corinthians, pela Copa Sul-Americana, e quebrou um jejum de noves partidas sem vitória. Agora, o técnico Joel Santana espera que os jogadores tenham mais tranqüilidade para reverter a péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Para o clássico contra o Flamengo, domingo, o treinador ainda não confirmou o retorno do meia Carlos Alberto. O jogador voltou aos treinos nesta quinta, mas Joel quer evitar precipitação no retorno do atleta. ?Vou aguardar um pouco mais. Da última vez ele foi selecionado e acabou sendo cortado em cima da hora", disse. Carlos Alberto tem enfrentando problemas para dormir e estaria passando por distúrbios psicológicos.