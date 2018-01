No Flu de Romário, Juca é o destaque O novo trio de ataque do Fluminense, formado pelo meia Ramon e pelos atacantes Romário e Edmundo, treinou junto pela primeira vez. Eles deram bastante trabalho ao reservas e demonstraram muita movimentação. Os titulares acabaram vencendo por 3 a 2, mas o destaque foi o volante Juca. Praticamente todas as jogadas de ataque passavam por ele. "Estamos nos preparando para começar bem o Campeonato Carioca. Espero poder ajudar o Fluminense a voltar a ser campeão", disse Juca. O jogador teceu diversos elogios ao trio da frente. "Eles são inteligentes e com certeza o entrosamento vai vir rapidamente." O Tricolor estréia na competição contra o Madureira, domingo, no Estádio de Conselheiro Galvão.