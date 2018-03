No Flu, expectativa pela volta de Romário A expectativa no Fluminense é pela volta de Romário, que deve permanecer no Catar até 31 de maio. Os dirigentes não confirmam a informação de que estariam negociando com o atleta o seu retorno. Mas há indícios de que o acordo está próximo. Uma das empresas patrocinadoras do clube tem interesse em arcar com as despesas de salário do craque. O atacante Fábio Bala foi submetido a cirurgia de menisco e deve ficar afastado das atividades regulares por três meses. Hoje, o técnico Renato Gaúcho não pôde realizar coletivo por causa da falta de zagueiros - os cinco utilizados nos últimos jogos estão contundidos.