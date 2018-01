No Flu, Igor substitui Antônio Carlos O técnico do Fluminense, Abel Braga, ainda faz mistério sobre a equipe que escalará contra o Santos, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador disse apenas que irá poupar quatro ou cinco titulares e confirmou a presença de Igor como o substituto de Antônio Carlos, suspenso, na defesa tricolor. "Esse jogador eu indiquei e o conheço muito bem. Principalmente o caráter dele. É um atleta de grupo e todos gostam do Igor", contou Abel Braga. "E joga como você escalar: zagueiro, volante, lateral." Apesar de não revelar os nomes dos atletas que serão poupados, o técnico do Fluminense já havia confirmado a presença de outros atletas no time, como o volante Radamés, de 19 anos. "Estou nessa expectativa há algum tempo, trabalhando para ser aproveitado. É a oportunidade que todo jogador quer, entrar quando a equipe atravessa boa fase. Espero jogar bem e também enfrentar o Paulista", afirmou.