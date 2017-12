No Flu, Júlio César vive dia de herói O atacante Júlio César, do Fluminense, viveu nesta segunda-feira um dia de herói. Ele foi o autor de dois gols na vitória por 3 a 1, sobre o Vasco, pelo Torneio Rio-São Paulo. Com a vitória, o Tricolor voltou a ter esperanças de classificação para a próxima fase. "É uma emoção muito grande fazer dois gols num clássico contra o Vasco e ajudar o Fluminense a continuar lutando pela classificação no Rio-São Paulo", afirmou o jogador. Ele considerou o seu segundo gol como um dos mais bonitos da sua carreira." O engraçado é que eu treino mais os chutes de primeira com o pé direito e a bola acabou caindo no pé esquerdo", disse o atleta. O time do Fluminense embarca nesta terça-feira para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Juventude, pela Copa do Brasil. Nesta partida, o técnico Oswaldo de Oliveira poderá escalar o meia Fernando Diniz, que cumpriu suspensão automática.