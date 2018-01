No Flu, ladrões roubam R$ 6 mil A delegação do Fluminense foi assaltada na manhã desta sexta-feira, em Vassouras, local da pré-temporada tricolor. Quando chegaram para treinar no Estádio Municipal, jogadores e comissão técnica encontraram o depósito arrombado. Os bandidos roubaram 32 bolas, três pares de tênis e cinco aparelhos de monitoramento cardíaco, totalizando R$ 6 mil de prejuízo. A prefeitura da cidade, porém, garantiu que vai ressarcir o time carioca. Esse foi o segundo assalto ocorrido contra clubes do Rio de Janeiro esta semana. Na madrugada da quinta-feira, a sede náutica do Botafogo foi invadida por assaltantes. Eles deram um prejuízo de cerca de R$ 20 mil ao roubarem equipamentos eletrônicos e troféus. Reforço - O mais novo contratado do Fluminense, o zagueiro português Paulo Madeira, de 32 anos, se apresentou nesta sexta-feira na sede do clube, nas Laranjeiras. O jogador não atua em uma partida oficial há cerca de um ano e acredita que vai precisar de duas semanas para recuperar a forma.