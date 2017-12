No Flu, Marcão será julgado nesta 5ª O Fluminense conseguiu antecipar o julgamento do volante Marcão e nesta quinta-feira ele será julgado pela Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O jogador foi expulso no clássico de domingo, contra o Flamengo, pela última rodada do Octogonal decisivo do Campeonato Estadual. Marcão é um dos principais jogadores do Fluminense e, por isso, o clube tenta sua absolvição para escalá-lo contra o Bangu, pela semifinal do Estadual, no domingo. A boa notícia para o técnico Robertinho foi a recuperação do volante Fabinho, que estava contundido na panturrilha esquerda.