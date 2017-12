No Flu, nada abala otimismo de Renato Depois da derrota para o São Paulo, por 1 a 0, o técnico Renato Gáucho já começa a preparar o Fluminense para a difícil partida contra o Coritiba, neste sábado, no Maracanã. O adversário ocupa a quarta posição, com 68 pontos, e quer garantir uma vaga na Taça Libertadores da América de 2004. Apesar do gol sofrido aos 48 minutos do segundo tempo, Renato Gaúcho era só elogios à atuação do Fluminense. ?Se tivermos contra o Coritiba a mesma atitude e determinação que mostramos contra o São Paulo, temos todas as chances de conseguir um bom resultado. Temos de aproveitar o fato de jogarmos em casa.? Para esta partida, o treinador contará com o retorno do zagueiro César, que cumpriu suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo. O atacante Romário, por sua vez, foi o único jogador ausente no desembarque da equipe tricolor, nesta quinta-feira pela manhã, no Rio.