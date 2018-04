No Flu, Oswaldo vai usar os juniores O meia Sidney e o goleiro Maurício (ex-Corinthians) se apresentaram ontem ao técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, em Xerém, na Baixada Fluminense, local da pré-temporada do clube. Maurício foi contratado para ser o reserva de Murilo. Os jogadores da equipe de juniores do clube, que disputaram a Copa São Paulo, também se apresentaram ao treinador. Entre eles está o atacante Alex, que atuou no Campeonato Brasileiro, e já é conhecido da torcida tricolor. A informação de que o prazo para inscrição de jogadores no Torneio Rio-São Paulo foi prorrogado, alegrou Oliveira, já que alguns jogadores ainda não renovaram. Ele espera que as situações contratuais do lateral-direito Flávio, do lateral-esquerdo Paulo César e do zagueiro César sejam resolvidas em breve. O treinador ainda deseja que os dirigentes renovem o empréstimo do zagueiro André Luís, que voltou para o Santos.