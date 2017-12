No Flu, Ramon admite voltar domingo A expectativa no Fluminense é pela presença do meia Ramon na partida contra o Atlético-PR, no domingo. O jogador desfalcou a equipe nos dois últimos jogos mas foi prudente ao falar sobre sua possibilidade de retornar ao time contra os paranaenses. "Minha recuperação está sendo boa. No momento, não estou sentindo dor, mas ainda é terça-feira e vamos esperar o decorrer da semana", disse Ramon. "O nosso fisioterapeuta, Marcelo Coutinho, está fazendo um bom trabalho e espero estar jogando no domingo." Outro jogador que tenta se recuperar de uma contusão é Edmundo. O atacante sofreu um estiramento na coxa esquerda, no início de outubro, e a previsão era a de que se recuperasse em 15 dias. Mas, apesar de o atleta já ter confessado sua ansiedade por voltar a atuar, as dores constantes ainda impedem uma previsão sobre o seu retorno.