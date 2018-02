No Flu, Renato Gaúcho pede reforços O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, disse hoje que não vê seu time em condições de disputar o título do Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, o Tricolor precisa de reforços, principalmente de atacantes. "Todo grupo precisa de contratações porque a competição vai ser longa", afirmou Renato, referindo-se à fórmula em turno e returno e pontos corridos, adotada pela primeira vez no Brasil. O lateral-esquerdo Leonardo Inácio ficou surpreso com a notícia de que o Vasco estaria interessado na sua contratação. O técnico vascaíno Antônio Lopes quer mais um jogador para a posição, pois só conta com Edinho, e Leo pode ser uma boa opção. "Fiquei surpreso porque não vinha atuando há algum tempo, mas não fui informado oficialmente de nada", disse Leonardo, que tem contrato com o Fluminense até dezembro. "Minha intenção é a de cumprí-lo até o fim." O jogador se recupera de uma contusão na virilha.