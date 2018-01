No Flu, Renato soma mais 2 problemas O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, ganhou nesta terça-feira mais dois problemas para os próximos jogos do time: o meia Leonardo Inácio e o lateral-esquerdo Jadílson, ambos com estiramento muscular. Eles desfalcam a equipe na estréia na Copa do Brasil contra o Fluminense-BA, nesta quinta-feira, na Bahia. Além deles, Romário e Djair também não têm condições de jogo. Romário espera voltar ao time no clássico contra o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Estadual. Ele participou do treino desta terça-feira, mas não atuou no coletivo. Na sexta-feira, o jogador fará um teste decisivo para definir o seu aproveitamento na partida.