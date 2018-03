No Flu, Robertinho aprimora pênaltis O técnico do Fluminense, Robertinho, realizou nesta quinta-feira um treino de cobranças de pênaltis para a partida contra o Palmeiras, decisiva pela semifinal da Copa dos Campeões, no domingo. O treinador se mostrou satisfeito com o resultado do treinamento e enfatizou que o Tricolor está pronto para enfrentar o time paulista. Outra preocupação de Robertinho foi a de alertar e treinar a equipe para as jogadas pela direita do Palmeiras. O treinador pediu atenção especial à marcação do lateral-direito Leonardo e de Arce, que está atuando no meio-de-campo.