No Flu, Robertinho só tem problemas O técnico Robertinho, do Fluminense, ainda não sabe o time que escalará no seu primeiro Fla x Flu como treinador. Na vitória desta quarta-feira sobre o Entrerriense, por 3 a 0, pelo Campeonato Estadual, o lateral-esquerdo Júnior César e o atacante Marco Brito foram substituídos por causa de contusão e o zagueiro Zé Carlos foi expulso. Robertinho não sabe quem escalará caso não possa contar com o lateral e o atacante. Mas para substituir o zagueiro, ele deve optar por Régis que retornou aos treinos e, se não voltar a sentir a contusão, será titular. Sobre o meia Roger, que treinou nesta quinta-feira com muita disposição, o treinador espera contar com o jogador no clássico. "Tenho trabalhado com essa hipótese. A diretoria e o Roger estão trabalhando para chegarem a um acordo", afirmou Robertinho. "Ele pode nos ajudar com sua experiência e seu nível técnico." O jogador, porém, não deve ficar no Fluminense para o segundo semestre, retornando ao Benfica (Portugal), time que é dono do seu passe.