No Flu, Roger já pensa na artilharia O meia Roger, do Fluminense, disse estar feliz com os três gols marcados na partida contra o América, no domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo e já pensa em brigar pela artilharia do torneio. "É uma experiência nova que estou gostando. Mas a prioridade continua sendo a de ver o clube vencendo", garantiu o jogador. Já o atacante Roni, vive uma situação oposta. Na reserva do Tricolor, o atleta não escondeu o desejo de ter seu passe negociado. Como já atuou pelo Fluminense no Rio-São Paulo, ele não poderá jogar por outro clube no torneio. O vice-presidente de Futebol, Marcelo Penha, confirmou que o jogador pode se transferir para a Grécia ou Turquia. Reforços- O atacante Bismarck iniciou nesta segunda-feira os treinamentos com bola. O jogador, no entanto, não participará da partida contra o Botafogo, pelo Torneio Rio-São Paulo, nesta quarta-feira, por ainda estar longe de sua melhor forma física. O atacante Agnaldo voltou a realizar trabalhos físicos, depois de se recuperar de uma contusão em seu joelho esquerdo que o afastou dos campos em outubro.