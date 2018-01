No Flu, Tiuí se apresenta e Soares não pega o Atlético-PR O atacante Rodrigo Tiuí se reapresentará nesta segunda-feira nas Laranjeiras, após o término de seu contrato por empréstimo com o Santos. O clube paulista ainda tentou prorrogar o vínculo do atleta mas não chegou a um acordo com a diretoria do Fluminense. Tiuí, de 21 anos, tem contrato com o Fluminense até janeiro de 2008. Neste retorno à equipe carioca, após passar por Noroeste, em 2006, e Santos, o atacante reencontrará o técnico Renato Gaúcho, que o lançou entre os profissionais em 2003. No domingo, Renato recebeu uma má notícia: o atacante Soares não poderá ser escalado para fazer a dupla de ataque com Alex Dias, na quarta-feira, contra o Atlético-PR, no Maracanã, pela Copa do Brasil. O jogador não se recuperou de dores na virilha direita e será substituído por Rafael Moura ou Lenny.