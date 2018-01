No Fluminense, ainda nada definido As situações do meia Roger e do lateral-direito Paulo César, os dois principais jogadores do Fluminense, ainda estão indefinidas. O presidente David Fischel pretende fazer uma proposta a cada um dos atletas para que eles permaneçam no Tricolor. Em relação a Roger, o Benfica (Portugal) é dono do passe do jogador e o contrato de empréstimo ao Fluminense se encerra no dia 31 de julho. Fischel disse que está esperando uma definição do clube português para conversar com o atleta. Sobre Paulo César, Fischel disse que a situação depende dos entendimentos do jogador com o Paris Saint-Germain (França). Caso a transferência não seja concretizada, o dirigente prentede apresentar uma proposta de renovação de contrato ao atleta.