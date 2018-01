No Fluminense, esquema ainda é dúvida O técnico do Fluminense, Joel Santana, fez diversas experiências no time enquanto comandava os treinos em Juiz de Fora (MG). E ele ainda não decidiu se vai optar por um esquema com cinco jogadores no meio-de-campo, com apenas um atacante, ou se vai escalar dois atletas de frente. A tendência é a de que ele escolha a primeira. O volante Marciel e o atacante Joãozinho brigam pela vaga. Certo mesmo é a entrada de Marcelo no ataque e que o meia Carlos Alberto será o responsável pela organização das jogadas ao lado de Lopes. Joel, porém, só vai revelar a formação minutos antes do clássico com o Vasco, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. "Independente do esquema, o Fluminense não será um time defensivo. Aquele que entrar vai dar o melhor de si", afirmou Carlos Alberto, ressaltando que os jogadores precisam ficar alertas com o adversário, sobretudo com Edmundo e Beto.