No futebol, cariocas investem mais O mercado carioca está mais movimentado que o paulista neste início de temporada. Clubes do Rio, apesar da crise financeira, já anunciaram reforços. O Vasco garantiu Marques, do Atlético Mineiro, e Marcelinho Carioca, de volta do Japão. Flamengo e Fluminense disputam o veterano Romário, 37 anos dia 29, que já anunciou a sua aposentadoria para o final do ano. O Botafogo, atolado em dívidas, ainda não contratou nenhum jogador expressivo. Mas ensaia um futuro promissor ao empossar Bebeto de Freitas na presidência do clube. É quase a mesma situação do Flamengo, que inicia a temporada sob nova administração. Elegeu Hélio Ferraz, um dirigente ainda sem os principais vícios da cartolagem tradicional. Entre os clubes paulistas, o mercado continua frio. Apenas o Palmeiras vive dias agitados. Manteve Mustafá Contursi no comando, mesmo com o clube rebaixado à Segunda Divisão. Antes das eleições, Mustafá havia varrido o time com as dispensas de pelo menos nove jogadores e o técnico Levir Culpi. Depois da limpeza, requisitou o treinador Jair Picerni para fazer o Palmeiras à imagem e semelhança do São Caetano. Corinthians e São Paulo mudaram quase nada. Apenas duas contratações: Capone, no Parque São Jorge; e Leonardo Moura, no Morumbi. E o Santos, arejado pelo título brasileiro de 2002, não provocou nenhum terremoto. Perdeu o atacante Alberto e banca suas apostas de novo com Diego e Robinho.