No Grêmio, Carlos Alberto minimiza atrito com Dinamite

"Estou tranquilo, porque não é um fim de casamento. É só um até logo. Sou muito grato as pessoas que me ajudaram aqui no Vasco, principalmente ao Roberto [Dinamite] e ao Rodrigo Caetano, que foram especiais comigo. Sempre assumiram os riscos de todas as decisões que tomei", afirmou.

Carlos Alberto foi afastado da equipe carioca após discutir com Dinamite ao fim da derrota do Vasco para o Boavista, em São Januário, pelo Carioca, na semana passada. No dia seguinte, ele e o meia Felipe, em má fase, foram afastados do elenco por tempo indeterminado.

O meia, contudo, preferiu minimizar o episódio e não poupou elogios ao dirigente. "Minha relação com o Roberto sempre foi ótima. As pessoas interpretam muito mal quando ouvem a palavra ''discussão''. Não significa brigar ou ofender as pessoas com palavras de baixo calão. Ele fez um desabafo e eu discordei, mas talvez tenha sido em um momento inoportuno, depois do jogo, quando todos estavam um pouco exaltados. Mas não tem nada de absurdo nesse episódio. Essas coisas fazem parte do futebol", declarou.

"A imagem que tenho do presidente não mudou. Ele é um homem de caráter, de respeito, um profissional e um ídolo que eu vou admirar pelo resto da minha vida. Tenho muito carinho e desejo tudo de bom para ele", completou Carlos Alberto, em tom de despedida. "Amanhã [sábado] eu voltarei para me despedir de todo mundo porque meu ambiente foi e sempre será maravilhoso aqui. E tenho certeza que deixo a porta aberta".