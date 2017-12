No Grêmio, Luizão continua na reserva Ainda não vai ser desta vez que Luizão começa uma partida contra pela equipe do Grêmio. Mesmo tendo sido o autor do gol da vitória do Brasil sobre a Iugoslávia, na quarta-feira à noite, em Fortaleza, o atacante não começa o jogo contra o Coritiba, neste domingo às 16 horas, em Porto Alegre, pela 13ª rodada da Copa Sul-Minas. O técnico Tite definiu que ele fica na reserva de Luiz Mário e Rodrigo Mendes e deverá entrar no time somente no segundo tempo, como aconteceu domingo passado contra o Cruzeiro. Tite também já decidiu que Valdo substitui o suspenso Tinga, assim como Fábio de los Santos entra na vaga do também suspenso Gilberto. Mesmo com todas essas alterações, Tite espera uma boa atuação do time que, em terceiro lugar com 22 pontos, é obrigado a vencer o Coritiba para seguir com chances de classificação à próxima etapa da competição.