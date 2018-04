No Grêmio, Luxemburgo confirma saída do lateral André Santos

CAXIAS DO SUL - Depois de ver o Grêmio estrear neste Campeonato Brasileiro com uma vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, neste domingo, em Caxias do Sul, o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou que o lateral-esquerdo André Santos não defenderá mais a camisa do time gaúcho. Emprestado pelo Arsenal, da Inglaterra, ele tem contrato até julho, mas o comandante explicou que o jogador havia sido contratado principalmente como reforço para a Copa Libertadores, da qual a equipe já está eliminada.

Luxemburgo confirmou que o Grêmio passará a apostar em Alex Telles para a lateral esquerda, sendo que o jogador já foi titular diante do Náutico. "Com relação ao André Santos, que fique bem claro que ele ajudou bastante o Grêmio. Teve bastante participação, mas o contrato dele é até julho, é um contrato muito caro, um contrato que o clube se posicionou em função de uma competição do primeiro semestre. O André não fica mais no Grêmio, é um grande jogador, mas a saída dele é uma decisão nossa, que tomamos com calma. Já se conversou sobre isso. Foi uma aposta, mas que não dá para continuar. Agradeço a ele por tudo", disse o treinador.

Chegou a ser especulada a possibilidade de o Grêmio tentar prorrogar o empréstimo de André Santos, mas o lateral não era visto como indispensável para Luxemburgo, que passar a colocar as suas fichas em Alex Telles, além de ter Fábio Aurélio como outra opção para o setor e também poder improvisar Guilherme Biteco na função.

"O Alex (Telles) é um jogador que chegou aqui e jogou partida importante chegando ao clube, que tem muita personalidade. Nós apostamos nele", disse Luxemburgo, também garantindo que o Grêmio já superou a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores e já projeta a conquista deste Brasileirão.

"O Grêmio está ansioso por uma grande conquista. A semana foi difícil para colocar as coisas no lugar, mas tivemos tranquilidade para seguir caminhando e tomar decisões. O Grêmio não é o único candidato, mas é um dos candidatos em potencial à conquista do título, vamos trabalhar para isso acontecer. O grupo cresceu e amadureceu muito nessa derrota (na Libertadores)", enfatizou.