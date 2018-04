No Grêmio, Silas diz que importante agora é só vencer

Segundo o treinador, os jogadores ainda buscam a melhor condição física e, por isso, estão sofrendo com o desgaste. "O importante é atravessar esse início de dificuldade do jeito que estamos, com vitória", ressaltou Silas.

O discurso do técnico ganhou força nas palavras do assessor de futebol gremista, Luiz Onofre Meira. "O Grêmio não está ainda em um momento ideal, ainda sente essa condição física que foi intensa na fase preparatória", comentou.

Silas ainda lembrou que a formação ofensiva exibida contra o Caxias, com Souza, Hugo, Leandro, Borges e Jonas em campo e apenas Adilson com características essencialmente defensivas no meio-campo, não será uma rotina no decorrer da temporada. "A minha ideia não é fazer isso sempre. Ou, se fizer, é com três zagueiros lá atrás", avisou.