No Guarani, greve e demissão de Neto O Guarani viveu uma manhã agitada. Na apresentação dos jogadores, que estavam de folga desde segunda-feira, a diretoria foi surpreendida pela decisão do elenco de entrar em greve por atrasos de salários. A crise no Brinco de Ouro também provocou o pedido de demissão do gerente de futebol, Neto Ferreira. Os jogadores reclamam de atrasos salariais. Alguns com dois, outros três e alguns com até quatro meses de salários atrasados. A diretoria, porém, alega que apenas não pagou um mês e que os valores pedidos se referem ao direito de imagem, parte complementar e que não consta na carteira de trabalho. O pedido de demissão de Neto também foi, no mínimo, inusitado. Ele entregou o cargo por telefone participando de um programa de televisão, o Esporte Mais, da TV Século XXI, que atinge todo o país. Neto telefonou ao programa após ouvir uma crítica de Álvaro Silva, diretor da Medial Saúde, empresa que patrocina o clube. "Diante de toda esta situação (greve), fiquei sem forças para continuar no meu trabalho". Os jogadores prometeram voltar ao clube na segunda-feira cedo. Até lá, a diretoria esperar encontrar uma solução para o caso, que passa necessariamente pelo pagamento de salário atrasado. Na quinta-feira, o volante Émerson entrou com uma ação na Justiça do Trabalho requerendo seu desligamento do clube, além de exigir o pagamento de multa contratual no valor de R$ 3 milhões. Era a ponta da crise. O Guarani ainda sonha em conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2004. Seu próximo jogo será contra o Corinthians, dia 23 de novembro, em Campinas.