No hospital, Marina Souza passa bem Marina da Silva Souza, mãe do atacante Robinho, está bem. Quem garante é Elza Pedroso, a proprietária da residência onde a mãe do jogador bateu na porta para pedir socorro por volta das 7h30 desta sexta-feira. Quando o marido dela foi atender, a mulher se identificou, mas estava muito assustada e nervosa. "Ela não sabia nem onde estava", disse Elza. Marina Souza tomou apenas café e não quis comer nada. Depois, ligou para o telefone 190, da Polícia Militar, e, em seguida, para seu filho, o jogador Robinho, segundo a rádio Jovem Pan. Neste momento Marina está em observação num hospital na zona norte de São Paulo e deve receber alta ainda nesta sexta-feira.