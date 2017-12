No hotel, Ronaldinho admite importância extracampo da Copa O meia-atacante Ronaldinho Gaúcho afirmou nesta sexta-feira que a seleção está consciente da importância da Copa do Mundo para o Brasil, não apenas no campo esportivo, mas para a auto-estima da população. "Estamos motivados e temos consciência de que podemos levar muitas alegrias ao País", afirmou o jogador, um dos cinco atletas da seleção escolhidos para receber a imprensa no Park Weggis Hotel no início da tarde desta sexta-feira, no horário suíço. Pela primeira vez desde que chegou à pequena cidade suíça para a primeira etapa de preparação para a Copa, a seleção brasileira recebeu a imprensa no hotel em que está concentrada. Além de Ronaldinho, conversaram com o jornalistas Juan, Zé Roberto, Cafu e Kaká. O capitão Cafu destacou a importância da experiência dos atletas brasileiros, inclusive dos mais jovens, e ressaltou que todos sabem de suas responsabilidades e podem exercer papel de líderes. "O líder é aquela pessoa de respeito e que impõe respeito". Kaká admitiu que soube das notícias veiculadas na Espanha, em que se anuncia sua possível transferência para o Real Madrid, mas não confirmou a transação: "Fico contente pelo interesse do Real Madrid, mas estou totalmente concentrado na Copa e não estou pensando em clube no momento". O zagueiro Juan disse que está confiante quanto a seu desempenho ao lado de Lúcio no miolo da defesa - "Estamos cada vez mais entrosados", disse - e, revelado no Flamengo, lamentou ter de enfrentar o Japão, treinado pelo ídolo Zico. "Preferia nem ter que jogar contra eles, mas temos que entrar com a mesma seriedade de sempre", afirmou. Durante a manhã, enquanto os demais jogadores tinham folga, Dida, Kaká, Ronaldo, Lúcio e Emerson fizeram exercícios físicos de reforço muscular no próprio hotel. À tarde, está programado um treino no Estádio Thermoplan. O volante Mineiro, que tinha a chegada prevista para o início da tarde, também deve participar da movimentação.