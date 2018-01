No Inglês, Arsenal aumenta vantagem Com a vitória por 2 a 1 sobre o Bolton Wanderers e a vitória do Manchester United diante do Tottenham, por 1 a 0, o Arsenal, atual campeão, aumentou, neste sábado, sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês. O time dos brasileiros Edu e Gilberto Silva soma 17 pontos, contra 13 do Tottenham, que perdeu o segundo lugar na tabela para o Liverpool. A equipe da terra dos Beatles superou o West Bromwich por 2 a 0. O francês Thierry Henry e o nigeriano Kanu fizeram os gols do Arsenal, enquanto Farrelly fez o gol do Wanderers. Já diante de 67.611 torcedores o atacante holandês Ruud Van Nistelrooy fez o gol da vitória do Manchester, que, em uma campanha irregular, alcançou os 11 pontos. Outros resultados deste sábado: Newcastle 2 x 0 Sunderland, Middlesbrough 1 x 0 Birmingham, Southampton 0 x 0 Charlton e West Ham 0 x 0 Manchester City. Partidas deste domingo: Aston Villa x Everton e Blackburn x Leeds. A rodada será completada na segunda-feira com Fulham x Chelsea.