No Inter, Kléber diz que 'cumpriu o que prometeu'

O jogador, que atuou em 55 dos 76 jogos do Internacional no ano, ressaltou que foi evoluindo aos poucos e, por isso, também figurou na seleção brasileira ao ser convocado pelo técnico Dunga para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. Nos últimos tempos, porém, Kléber perdeu espaço para André Santos na seleção e ficou fora de listas divulgadas pelo treinador.

Kléber, porém, não desanima e aposta que pode estar no grupo brasileiro que disputará o Mundial de 2010. "Cumpri o que havia prometido. Foi uma evolução natural. Conseguir atingir o que esperavam de mim, o que viram eu fazer em outras equipes. No começo é mais difícil de impor sua característica de jogo, mas, de um tempo para cá, consegui ter esta liberdade. Ainda tenho esperanças de estar no grupo que vai à Copa do Mundo", afirmou Kléber, em entrevista publicada pelo site oficial do Internacional.

O lateral-esquerdo também ressaltou que em 2009 obteve sucesso com uma das suas principais características: os passes precisos que resultaram em gols. "Tenho poucos gols na carreira e muitas assistências. Fico feliz em puder ajudar o time da minha maneira. Isso é o mais importante", reforçou.